Лучше не тратить на них деньги: топ моделей часто ломающихся автомобилей

Перед покупкой автомобиля важно подходить к выбору осмотрительно, ведь от модели напрямую зависит частота обращений в сервис и затраты на ремонт. Некоторые автомобили подвержены неисправностям после значительного пробега, что может существенно ударить по бюджету владельца.

Джейкоб Картер, механик с большим опытом и автор блога Engine Rev Up, в комментарии для GOBankingRates назвал модели, которые после примерно 160 000 км (100 000 миль) часто выходят из строя. По его словам, эти авто лучше обходить стороной, если важна надежность и минимальные затраты на обслуживание.

Модели, которых следует избегать

Nissan Altima

Комфортный и популярный седан, в целом демонстрирующий неплохую надежность. Основная проблема – бесступенчатая трансмиссия (CVT), часто ломающаяся на большом пробеге, и ремонт которой может быть достаточно дорогим.

BMW 3 Series

Спортивный и комфортабельный седан с отличной динамикой. Однако некоторые двигатели и электрические системы на большом пробеге выходят из строя, а обслуживание требует больших затрат.

Land Rover Discovery

Поражает дизайн и внедорожные возможности, но пневматическая подвеска, электричество и трансмиссия часто становятся причиной серьезных проблем в долгосрочной перспективе.

Fiat 500

Компактный и стильный городской автомобиль, однако подвержен поломкам двигателя, а истоки смазки — частая жалоба владельцев.

Jeep Wrangler

Культовый внедорожник с отличными характеристиками для бездорожья. Проблемы с коррозией кузова и подвеской снижают надежность на длительном промежутке.

Форд Fiesta

Экономический и маневренный хэтчбек с небольшим расходом топлива. Частые проблемы с трансмиссией и электричеством делают его не лучшим вариантом для длительного использования.

Chrysler 200

Седан среднего класса, который на большом пробеге начинает требовать ремонт двигателя, трансмиссии и электроники. Надежность автомобиля часто разочаровывает владельцев.

Volkswagen Tiguan

Популярен кроссовер с комфортным салоном и привлекательным дизайном. Однако после 160 000 км появляются дорогостоящие проблемы с трансмиссией и другими ключевыми узлами.

Mini Cooper

Яркий и управляемый автомобиль, часто имеющий неполадки с турбиной, подвеской и электричеством, что делает его менее надежным на большом пробеге.

Tesla Model S

Электромобиль с поразительными характеристиками. Основная проблема – высокая стоимость замены аккумулятора, который обычно требует обновления именно после большого пробега.

