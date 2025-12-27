Военнообязанный игнорирует статус 'в розыске' в Резерв+: что его ожидает

В Украине действует режим военного положения и общая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане, как и в мирное время, обязаны соблюдать правила военного учета. Специалисты отмечают: появление такого статуса в электронном кабинете означает, что лицо внесено в соответствующие учетные перечни, и оставлять это без внимания нельзя.

Юристы адвокатского объединения " Бачинский и партнеры " объяснили, какие последствия могут ожидать тех, кто игнорирует отметку "в розыске" в мобильном приложении "Резерв+". По словам юристов, игнорирование сообщения не освобождает от ответственности. Сотрудники полиции имеют право проверять документы, устанавливать личность и передавать информацию в территориальный центр комплектования. В случае подтверждения нарушения правил военного учета гражданина могут составить административный протокол по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, эксперты предостерегают: если после надлежащего вручения повестки лицо уклоняется от мобилизационных мер, возможно применение уже Уголовного кодекса Украины.

Юристы подчеркивают, что накопление нарушений лишь усложняет дальнейшее разрешение ситуации. Длительное уклонение может завершиться принудительной доставкой в ТЦК на основании постановления уполномоченного должностного лица в соответствии с действующим законодательством.

