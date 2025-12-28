В Украине подорожал популярный овощ: какая цена за килограмм

В Украине подорожал картофель: в крупных супермаркетах его продают в среднем по 16,45 грн/кг, что на 0,4 грн больше, чем в ноябре. Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы цены на овощ могут продолжить расти.

Нынешняя стоимость картофеля на рынке фактически соответствует его себестоимости. Об этом сообщает издание " Обоз ".

Причиной удорожания является активное расширение площадей под картофелем отдельными производителями. Некоторые хозяйства увеличили насаждение вдвое, что соответствует росту на 100%.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Несмотря на отсутствие государственной поддержки, доступной европейским фермерам, украинский картофель остается качественным и востребованным. В то же время, ее объем на рынке ограничен, поэтому уже весной — в марте, апреле и мае — ожидается новый рост цен. В настоящее время супермаркеты предлагают картофель за 11,9–21 грн/кг.

На декабрь 2025 года ситуация на рынке картофеля характеризуется рекордным урожаем и стабилизацией цен после осенних колебаний. Урожай 2025 года оказался в полтора раза больше, чем в прошлом. Производственные площади выросли на 25%, а урожайность повысилась еще на25% благодаря благоприятным погодным условиям.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!