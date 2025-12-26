Порывы ветра, гололедица и метели: прогноз погоды в Украине на 26 декабря

В Украине прогнозируют сложные погодные условия 26 декабря. Синоптики сообщают, что почти по всей территории страны, за исключением Закарпатья, ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15–20 м/с, метели и гололедица на дорогах. В связи с этим в большинстве областей объявлен уровень опасности — желтый.

По информации Укргидрометцентра, погодную ситуацию будут формировать атмосферные фронты, поступающие с севера. Они принесут настоящую зимнюю погоду: небо будет преимущественно покрыто облаками, а снег пройдет почти повсеместно, кроме крайнего запада страны. Одновременно на дорогах будет храниться скользкое покрытие через гололедицу.

Ветер будет преобладать на северо-западе со скоростью 7–12 м/с. В дневные часы, кроме Закарпатской области, возможны сильные порывы до 15-20 м/с, что будет способствовать образованию вьюг и ухудшению видимости.

Температурный режим будет оставаться зимним, однако из-за значительной облачности морозы несколько ослабеют. Днем по всей Украине температура будет колебаться от 0…–5 °C.

В Киевской области 26 декабря прогнозируют облачную погоду. Днем возможен небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ожидается усиление ветра и метель. Температура по области составит от 0 до –5 °C, в Киеве — около 0…–2 °C.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть особенно осторожными из-за сложных погодных условий.

