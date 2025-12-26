Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, солнечная активность будет оставаться на минимальном уровне. По прогнозам, ожидается слабая магнитная буря "зеленого" уровня с показателем К-индекса около 2,7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы. В общем, геомагнитная обстановка будет стабильной и спокойной. В то же время специалисты не исключают кратковременных периодов повышенной активности, которые могут возникнуть из-за остаточного влияния корональной дыры на Солнце.

Следует помнить, что даже слабые колебания геомагнитного поля способны сказываться на самочувствии метеочувствительных людей. Поэтому врачи советуют соблюдать режим сна, не перегружать организм, пить достаточно воды и следить за полноценным и сбалансированным питанием.

