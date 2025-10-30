Какая категория пенсионеров вправе не платить за коммуналку

В Украине действует социальная программа, позволяющая отдельным категориям пенсионеров полностью освобождаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Право на 100% скидку имеют граждане пенсионного возраста, которые на протяжении всей трудовой жизни работали в селе и продолжают проживать там.

Важно также иметь не менее трех лет стажа по одной из социально важных профессий в сфере образования, здравоохранения, культуры или фармации, а также в домах культуры, библиотеках, музеях или службах защиты растений. Кроме того, эти специалисты должны занимать соответствующую должность на момент выхода на пенсию. Об этом напоминает издание "На пенсии".

Еще одним условием является уровень дохода: средний доход на одного члена семьи не должен превышать 4240 гривен. То есть если пенсионер живет в сельской местности, получает пенсию до 4,2 тыс. грн и имеет необходимый стаж в сфере образования, медицины или культуры, он может оформить льготу и не платить за коммунальные услуги.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства, подать заявление и предоставить справку, подтверждающую трудовую деятельность и должность, а также документ, удостоверяющий проживание в селе.

