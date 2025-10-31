Какая категория украинцев без стажа может оформить пенсию по инвалидности

В Украине лица с подтвержденной инвалидностью имеют право на пенсию. Для ее назначения обычно требуется определенный страховой стаж. Однако иногда случается, что человек получает инвалидность, не имея достаточного количества лет стажа.

В таком случае возникает вопрос, можно ли рассчитывать на выплаты. Об этом пишет Униан.

Как определяют размер пенсии по инвалидности

Размер пособия зависит от группы инвалидности и составляет долю от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

ІІ группа - 90%;

ІІІ группа - 50%.

Для получения этих выплат необходимо иметь минимальный страховой стаж. Для I группы требуется от одного до десяти лет, для ІІ и ІІІ групп - от одного до четырнадцати. Конкретное количество определяется в зависимости от возраста, когда установлена инвалидность. Если статус предоставлен после достижения пенсионного возраста, необходимо не менее 15 лет стажа.

Возможна ли пенсия по инвалидности без стажа

Если человек приобрел инвалидность, но не имеет даже минимального стажа, пенсию все же могут назначить. Это возможно в случаях, когда инвалидность наступила:

при прохождении срочной службы;

в связи с участием в Революции Достоинства с ноября 2013 по февраль 2014 года и обращением за медицинской помощью до 30 апреля 2014-го.

В других ситуациях, когда стажа нет, следует обратиться в органы соцзащиты — таким людям может назначаться социальная пенсия по инвалидности.

Что предусмотрено для военнослужащих

Для военных действуют особые правила: они могут получить пенсию по инвалидности даже без страхового стажа, если возникла инвалидность:

во время службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

позже, но вследствие заболевания, связанного со службой.

Размер военной пенсии определяется как процент от денежного довольствия:

I группа — 70% (или 100% в случае инвалидности в результате войны);

ІІ группа - 60% (80%);

ІІІ группа - 40% (60%).

В каждой конкретной ситуации условия и размер выплат следует уточнять непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

