Какая категория украинцев будет иметь скидки на железнодорожный проезд в 2026 году

После достижения пенсионного возраста государство гарантирует гражданам ряд социальных льгот, среди которых одной из самых значимых является право на безвозмездный проезд. В то же время, правила пользования льготами в различных видах транспорта отличаются, и железнодорожные перевозки имеют свои особенности.

О том, на какие скидки и бесплатные поездки могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году, говорится в Приложении 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины". Об этом сообщает Новости.LIVE.

Согласно действующему постановлению Кабинета Министров о бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования, люди пенсионного возраста имеют право бесплатно пользоваться пригородными электропоездами. Для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение. В то же время поездки на поездах дальнего сообщения не подпадают под эту льготу, поэтому билеты на такие маршруты пенсионерам приходится покупать по полной стоимости, если они не относятся к отдельным льготным категориям.

Кроме железной дороги, пенсионеры могут безвозмездно ездить по городскому общественному транспорту, в том числе трамваям, автобусам и троллейбусам. Право на бесплатный проезд подтверждается пенсионным удостоверением. В то же время, эта льгота не распространяется на метро и услуги такси, где оплата осуществляется на общих основаниях.

Вместе с тем, в 2026 году для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены скидки на поездки поездами дальнего сообщения. В период с 1 октября по 15 мая Укрзализныця предоставляет 50-процентную скидку на билеты внутреннего сообщения пассажирам, имеющим особый статус. К таким лицам относятся жертвы нацистских преследований, люди с инвалидностью в результате войны независимо от группы, родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, а также сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и участники Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет.

Кроме сезонных скидок, некоторые льготные категории имеют право на бесплатный проезд по железной дороге один раз в год или раз в два года. Для получения таких льгот необходимо иметь соответствующее удостоверение, подтверждающее статус и дающее право на скидку или безвозмездную поездку.

Таким образом, в 2026 году пенсионеры сохраняют право на бесплатный проезд в пригородных электропоездах и городском транспорте, тогда как поездки на поездах дальнего сообщения остаются платными, за исключением отдельных категорий граждан, для которых предусмотрены скидки или специальные условия.

