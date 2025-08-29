Какая категория военнообязанных получит бронь от мобилизации в сентябре

В Украине идет мобилизация граждан для защиты государства, однако отдельные категории мужчин могут получить бронь и быть временно освобождены от службы. Право на бронь имеют работники оборонных предприятий, органов прокуратуры, компаний, имеющих статус критически важных, а также сотрудничающих с Минобороны учреждений.

Кроме того, от мобилизации освобождены полицейские и сотрудники ГСЧС. Об этом пишет Униан.

Документ о бронировании оформляет работодатель и именно он определяет, кого из своих работников можно оградить от призыва. Проверить наличие брони можно несколькими способами:

в кадровом отделе по месту работы,

через приложение Резерв+,

в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Что делать, если пришла повестка

Если бронь оформлена, но мужчине все же вручили повестку, нужно обязательно явиться в ТЦК с подтверждающими бронирование документами. Это позволит отменить вызов. Иначе человек может быть объявлен в розыск за неявку.

В случае если статус "в розыске" уже присвоен, оформить бронь через "Действие" невозможно. Сначала необходимо обратиться в ТЦК и уплатить штраф (если это предусмотрено), после чего информация в реестрах "Оберіг" и "Резерв+" обновится в течение 72 часов и бронь станет действующей.

Важные нюансы

Для оформления брони проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) не обязательно, однако некоторые госпредприятия все же направляют сотрудников на медосмотр.

Если бронь был издан уже после приказа о мобилизации, он не освобождает от службы. Обжаловать такие действия можно, только если бронирование оформлено до даты призыва.

Если мужчина уже находится в учебном центре, решить вопрос можно только через суд, доказывая незаконность действий ТЦК.

Таким образом, бронь действительно защищает от мобилизации, но только при правильном и своевременном оформлении документов.

Напомним, мы уже писали, имеет ли право УБД на бесплатный проезд по общественному транспорту.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!