Яка категорія військовозобовʼязаних отримає бронь від мобілізації у вересні

В Україні триває мобілізація громадян для захисту держави, проте окремі категорії чоловіків можуть отримати бронь та бути тимчасово звільненими від служби. Право на бронь мають працівники оборонних підприємств, органів прокуратури, компаній, які мають статус критично важливих, а також установ, що співпрацюють із Міноборони.

Крім того, від мобілізації звільнені поліцейські та співробітники ДСНС. Про це пише Уніан.

Документ про бронювання оформлює роботодавець і саме він визначає, кого зі своїх працівників можна захистити від призову. Перевірити наявність броні можна кількома способами:

у кадровому відділі за місцем роботи,

через застосунок Резерв+,

у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

Що робити, якщо прийшла повістка

Якщо бронь оформлена, але чоловіку все ж вручили повістку, потрібно обов’язково з’явитися до ТЦК із документами, що підтверджують бронювання. Це дозволить скасувати виклик. Інакше особу можуть оголосити в розшук за неявку.

У випадку, якщо статус "у розшуку" вже присвоєно, оформити бронь через "Дію" неможливо. Спершу необхідно звернутися до ТЦК і сплатити штраф (якщо це передбачено), після чого інформація в реєстрах "Оберіг" та "Резерв+" оновиться протягом 72 годин, і бронь стане чинною.

Важливі нюанси

Для оформлення броні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не обов’язково, однак деякі держпідприємства все ж направляють співробітників на медогляд.

Якщо бронь видали вже після наказу про мобілізацію, вона не звільняє від служби. Оскаржити такі дії можна лише тоді, коли бронювання оформлене до дати призову.

Якщо чоловік уже перебуває у навчальному центрі, вирішити питання можна лише через суд, доводячи незаконність дій ТЦК.

Таким чином, бронь справді захищає від мобілізації, але лише за умови правильного та своєчасного оформлення документів.

