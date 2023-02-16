Какое количество человек в семье разрешено призвать на службу

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Категории граждан и правила призыва на военную службу определяет Закон "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизовать могут как мужчины, так и женщины. То есть в одной семье теоретически мобилизации подлежат все лица от 18 до 60 лет. Украинское законодательство не содержит уточнений о запрете призыва определенного количества людей из семьи.

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Юрист Ростислав Кравец объяснил, что призвать на военную службу могут мужа, жена и совершеннолетние дети. На практике пока подобных прецедентов пока не встречалось, но на уровне закона это не проблема.

В то же время в случае мобилизации запрет призыва коснется близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести.

То есть не подлежат военной службе муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка и бабушка, брат и сестра лица, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону Украины от захватчиков, но исчезли или умерли во время действия военного положения. В таком случае другие члены семьи, где есть погибший защитник, больше не могут быть мобилизованы.

К тому же, если в семье воспитывают несовершеннолетних детей, в соответствии со ст. 2 Закона, и если кто-то из пары находится на службе, то муж или жена, занимающиеся уходом за ребенком, не могут оставить его без присмотра, поэтому их не могут мобилизовать.

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При получении повестки военнообязанный должен посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки в соответствии со сроками, указанными в документе. В случае игнорирования требования представители ТЦК могут обратиться в орган полиции и заявить о совершенном правонарушении. Только после этого следователь должен возбудить уголовное производство.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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