'Киевстар' повысил стоимость некоторых тарифов: на сколько выросли цены

Мобильный оператор "Киевстар" пересмотрел цены на два своих тарифа, охватив как контрактную форму обслуживания, так и предоплату. В частности, стоимость пользования тарифом LOVE UA Контракт теперь составляет 250 грн в месяц.

О данной смене сообщили в самой компании, отметив, что новая цена вступила в силу с 1 октября. До этого абоненты платили 200 гривен, поэтому повышение составило 50 гривен.

Также подорожал тариф LOVE UA Свет 2023. Начиная с 24 сентября, его стандартная цена составляет 300 гривен за четырехнедельный период. Ранее абонплата была 250 гривен, то есть произошло повышение на 50 гривен. В то же время на страницах тарифов указано, что они переведены в архив – новые пользователи больше не имеют возможности подключиться к этим предложениям.

Что делать тем абонентам, которых не устраивают новые условия тарифа

Пользователи любого из действующих тарифных планов могут сменить его на другой – без каких-либо ограничений или дополнительных условий.

"Перейдите на другой тариф. Выберите из актуальной линейки или из предложенных", – отметили в "Киевстаре".

Почему "Киевстар" повысил стоимость тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" сообщил о пересмотре тарифной политики в связи с существенным ростом расходов на поддержку телекоммуникационной инфраструктуры. Среди ключевых факторов:

Удорожание электроэнергии. В компании отмечают, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечернее время, когда нагрузка на сеть больше, выросли на 60%. Эти часы являются пиковыми для звонков и пользования интернетом.

Рост стоимости горючего. Горючее необходимо для резервных источников питания (генераторов), а также для транспортировки технического персонала к объектам, где проводятся ремонтные или профилактические работы.

Инфляционные процессы и колебания валют. Экономическая нестабильность и изменения валютного курса привели к увеличению себестоимости телеком-услуг.

