Кто имеет право на пенсии в размере 20 тысяч гривен: объяснение ПФУ +

В июле часть украинцев может получить пенсионные выплаты, существенно превышающие средний уровень. Для отдельных категорий граждан государство гарантирует ежемесячное довольствие более 20 тыс. грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, уточнив, кто именно имеет право на такие начисления. Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получивших инвалидность. Наивысшие выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью I группы после всех надбавок и доплат их пенсия составляет не менее 20 653 грн.

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В ПФУ объясняют, что размер пенсий для этой категории рассчитывается на основе средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год. В 2025 году этот показатель составляет 20653,55 грн.

От него зависит гарантированный минимум выплат для пострадавших от ЧАЭС:

I группа инвалидности – 100% базового показателя (20 653,55 грн);

ІІ группа - 80% (16 522,84 грн);

ІІІ группа - 60% (12 392,13 грн).

И группу инвалидности устанавливают людям с тяжелыми нарушениями здоровья, которые существенно ограничивают способность к самостоятельной жизни. Это может включать в себя невозможность передвижения, самообслуживания, ориентации в пространстве или контроля поведения. Такая группа также делится на подгруппы А и Б в зависимости от степени потери функциональности.

Для оформления повышенной пенсии ликвидаторам необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующий пакет документов: удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС и медицинское заключение специализированной комиссии, подтверждающее причинную связь инвалидности или заболевание с последствиями катастрофы.

Напомним, какая категория украинцев может потерять страховой стаж и почему.

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