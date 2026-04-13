Кто из пенсионеров получит 1038 гривен доплаты в 2026 году
В Украине действует специальная прибавка к пенсии для женщин, имеющих особые заслуги перед государством — в частности, для многодетных матерей. Размер доплаты определяется количеством детей, воспитанных женщиной, а также зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Как сообщают в Пенсионном фонде, такая выплата предусмотрена законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она предоставляется женщинам, родившим по меньшей мере пятерых детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. При этом учитываются и усыновленные дети.
Надбавка назначается дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида - по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Размер доплаты в 2026 году
Сумма выплаты зависит от количества детей:
- за пятерых детей - 35% прожиточного минимума (908,25 грн);
- за шести – 36% (934,20 грн);
- за семь – 37% (960,15 грн);
- за восемь - 38% (986,10 грн);
- за девять - 39% (1012,05 грн);
- за десять и более – 40% (1038 грн).
Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, ее размер может изменяться после просмотра. Для оформления надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить соответствующие документы.
Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.
