Кто из пенсионеров получит 1038 гривен доплаты в 2026 году

В Украине действует специальная прибавка к пенсии для женщин, имеющих особые заслуги перед государством — в частности, для многодетных матерей. Размер доплаты определяется количеством детей, воспитанных женщиной, а также зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Как сообщают в Пенсионном фонде, такая выплата предусмотрена законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она предоставляется женщинам, родившим по меньшей мере пятерых детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. При этом учитываются и усыновленные дети.

Надбавка назначается дополнительно к основной пенсии независимо от ее вида - по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Размер доплаты в 2026 году

Сумма выплаты зависит от количества детей:

за пятерых детей - 35% прожиточного минимума (908,25 грн);

за шести – 36% (934,20 грн);

за семь – 37% (960,15 грн);

за восемь - 38% (986,10 грн);

за девять - 39% (1012,05 грн);

за десять и более – 40% (1038 грн).

Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, ее размер может изменяться после просмотра. Для оформления надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить соответствующие документы.

Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.

