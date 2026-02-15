Кто из украинцев может потерять доплату к пенсии по возрасту

В Украине возрастные надбавки к пенсии часто воспринимают как автоматическое повышение для всех, кто достиг 70, 75 или 80 лет. На самом деле, дополнительные выплаты получают далеко не все пенсионеры, и ключевую роль здесь играет не только возраст, но и размер уже назначенной пенсии.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил в издании " На пенсии ", почему часть пожилых людей не получает эти доплаты вообще или получает их в значительно меньшем размере. Особенность возрастных надбавок состоит в том, что они не являются фиксированной суммой, добавляемой всем подряд.

Государство не просто насчитывает 300, 456 или 570 гривен каждому пенсионеру соответствующего возраста. Эти доплаты доводят общий размер пенсии до определенного установленного порога. Если базовая пенсия человека уже превышает этот порог, прибавку либо не назначают совсем, либо добавляют лишь небольшую разницу, которой не хватает до максимума.

Сейчас действуют следующие предельные суммы возрастных доплат:

для пенсионеров 70-74 лет - доплата до 300 гривен;

для лиц 75-79 лет - до 456 гривен;

для граждан 80 лет и старше - до 570 гривен.

Читайте также: Какой категории украинцев повысят пенсии в 2026 году

Однако даже достижение соответствующего возраста не гарантирует полный размер надбавки. Главная причина отказа или частичного начисления – размер основной пенсии. Если она превышает установленный лимит в 10340 гривен 35 копеек, право на возрастную доплату исчезает полностью.

Например, если человеку исполнилось 70 лет, но его пенсия составляет 10 300 гривен, ему прибавят всего около 40 гривен — ровно столько, чтобы общая сумма достигла 10 340 гривен 35 копеек. После этого никакие дополнительные надбавки уже не предусмотрены. Если же пенсия превышает эту сумму, доплату не начисляют совсем.

Само значение 10340 гривен 35 копеек закреплено в нормативных документах и соответствует средней заработной плате в Украине за 2020 год. Несмотря на дальнейшие индексации и рост прожиточного минимума, этот порог остается неизменным для определения права на возрастные доплаты.

Возрастные надбавки вводились поэтапно:

в 2020 году - для пенсионеров 80 лет и старше;

в 2021 году - для возрастной группы 75-79 лет;

в 2022 году - для пенсионеров 70 лет и старше.

Лишь один раз – во время индексации в марте 2022 года – размер этих доплат повышался. После этого они не пересматривались, поэтому максимальные суммы остаются на уровне 570 гривен для 80+, 456 гривен для 75+ и 300 гривен для 70+.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!