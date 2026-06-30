Метеозависимым подготовиться: 30 июня ожидается магнитная буря красного уровня
Сегодня, 30 июня, на Земле фиксируется повышенная солнечная активность – магнитная буря достигла "красного" уровня с К-индексом 5. По данным наблюдений, в конце июня произошел мощный выброс корональной массы, связанный с извержением солнечной нити вблизи центра диска Солнца.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба. Дополнительно на геомагнитную ситуацию повлиял высокоскоростной поток из корональной дыры, что и повлекло за собой усиление бури.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать усталость, головные боли, перепады давления или снижение концентрации. Медики советуют в такие дни внимательнее относиться к режиму и нагрузкам.
Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Специалисты рекомендуют:
- пить достаточно воды, предпочесть травяные и зеленые чаи и уменьшить потребление кофе и алкоголя;
- выбирать легкую пищу, в том числе овощи и зелень;
- больше времени проводить на свежем воздухе и гулять;
- соблюдать стабильный режим сна;
- избегать излишнего стресса и перегрузки.
Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!