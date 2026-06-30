Метеозависимым подготовиться: 30 июня ожидается магнитная буря красного уровня

Сегодня, 30 июня, на Земле фиксируется повышенная солнечная активность – магнитная буря достигла "красного" уровня с К-индексом 5. По данным наблюдений, в конце июня произошел мощный выброс корональной массы, связанный с извержением солнечной нити вблизи центра диска Солнца.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба. Дополнительно на геомагнитную ситуацию повлиял высокоскоростной поток из корональной дыры, что и повлекло за собой усиление бури.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать усталость, головные боли, перепады давления или снижение концентрации. Медики советуют в такие дни внимательнее относиться к режиму и нагрузкам.

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Как уменьшить влияние магнитных бурь

Специалисты рекомендуют:

пить достаточно воды, предпочесть травяные и зеленые чаи и уменьшить потребление кофе и алкоголя;

выбирать легкую пищу, в том числе овощи и зелень;

больше времени проводить на свежем воздухе и гулять;

соблюдать стабильный режим сна;

избегать излишнего стресса и перегрузки.

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