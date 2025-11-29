Мобилизация мужчин после 50 лет: что изменится с 1 декабря

Украина продолжает действие военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября 2025 года, по которому призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если они признаны годными по здоровью и не имеют оснований для отсрочки. Резервисты и военнообязанные от 18 лет могут быть привлечены, но основной фокус — на возрастной группе 25–60.

Об этом пишет УНИАН. Мобилизационный процесс регулируется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации": статья 22 определяет обязанности военнообязанных, а статья 23 – основания для отсрочки. Официально нет возрастной отсрочки после 50 лет, поэтому мужчины этой категории призываются на общих основаниях — если они пригодны по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК) и не имеют бронирования или других льгот. С 1 декабря 2025 г. возможны уточнения относительно порядка призыва 50+, но существенных изменений не ожидается.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

Особенности для 50-60 лет:

Если востребована военная специальность (например, логистика, вождение), призыв возможен даже в 58–59 лет.

С 1 сентября 2025 года ТЦК руководствуются непубличными инструкциями, ограничивающими направление на передовую: приоритет — тыловые должности в частях обеспечения (водители, логистики, административные роли).

Штрафы за игнорирование повесток: 17–25,5 тыс. грн., а также запрет выезда за границу без льгот.

Кто освобождается от мобилизации

Временное увольнение предоставляется по следующим основаниям:

бронирование на критических предприятиях;

Медицинские ограничения (негодность по здоровью);

инвалидность любой группы;

Воспитание троих и более детей до 18 лет;

Уход за близкими с инвалидностью;

Другие льготные категории (студенты, опекуны и т.п.).

Ограниченно пригодные, не прошедшие ВЛК до 5 июня 2025 года или чей вывод ВЛК утратил силу, должны явиться на пересмотр.

Служба после 60 лет

Мужчины старше 60 лет не подлежат призыву, но могут служить добровольно по программе Контракт 60+ на небоевых должностях (тыловые роли, админперсонал). Для этого необходимы: пригодность по здоровью, соответствие требованиям и заключение договора. Высший офицерский состав (от бригадного генерала) – до 65 лет в резерве.

Напомним, мы уже писали, как военному ветерану держать жилье от государства и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !