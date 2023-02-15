Могут мобилизовать военнообязанных граждан с гипертонией

Могут ли украинцев с гипертонией призвать на военную службу

В Украине продолжаются усиленные мобилизационные меры. Повести военнообязанным гражданам Украины вручают на улицах. После вручения повестки лицо отправляется на прохождение военно-больничной комиссии, которая решает, может ли лицо быть мобилизованным.

Украина занимает первое место в Европе по смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Основная причина – повышение кровяного давления. Но могут ли призвать на военную службу с такой распространенной болезнью как гипертония и какая степень этого заболевания освобождает от мобилизации?

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Гипертония или гипертензия проявляется повышенным артериальным давлением и может протекать бессимптомно длительное время. Основные симптомы гипертонии это:

Интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца;

нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица;

Интенсивная головная боль, сопровождающаяся спутанностью сознания и расстройствами зрения;

Тошнота, рвота, одышка;

Судороги и утрата сознания;

Выражены тревожные расстройства.

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определены болезни, из-за которых военнообязанного могут признать непригодным или временно непригодным к военной службе.

Относительно гипертонии отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 110–115 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстропрогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца, с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации;

Легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК. При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

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Лицо признают непригодным к службе и исключат из военного учета, если он болеет гипертонической болезнью III стадии.

Если поставлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВЛК признает лицо непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время, поэтому лицо с таким заболеванием может мобилизовать.

Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

Напомним, ранее адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если не взять повестку.

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