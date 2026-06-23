На Украину движется холодный атмосферный фронт: какой будет погода во вторник

Во вторник, 23 июня, погодные условия в Украине определят холодный атмосферный фронт, который принесет в большинство регионов кратковременные дожди и грозы. Кое-где возможны порывистый ветер и шквалы.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, фронт уже приближается к территории страны и в течение дня будет пересекать Украину. В этой связи во многих областях прогнозируются неустойчивые погодные условия с осадками и грозовой активностью.

В северных регионах, а также на Волыни и Ровенщине днем дожди постепенно прекратятся, а небо начнет проясняться. Температура воздуха по стране составит от +24 до +29 градусов. В южных и юго-восточных областях будет жарче - столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов.

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В Киеве дожди с грозами прогнозируются ночью и вечером накануне, в то время как днем 23 июня существенных осадков не ожидается. После жаркой погоды с температурой около +30 градусов в столице станет прохладнее — до +27 градусов.

Диденко также предупредила, что смена воздушных масс может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В частности, возможны перепады АД и головная боль. Между тем, в странах Западной Европы будет сохраняться волна сильной жары. Во многих регионах температура воздуха будет достигать +32...+39 градусов, а местами может превысить отметку в +40 градусов.

Напомним, Европу накрыла адская жара.

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