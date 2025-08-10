Начало недели с дождями и прохладой: какие области Украины накроет непогода

После жарких выходных, когда температура выросла по всей Украине, в начале новой недели в большинстве регионов ожидается снижение. В понедельник, 11 августа, погода будет преимущественно солнечной и сухой с переменной облачностью.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, пишет NV.ua. Небольшие дожди возможны только в Сумской, Черниговской, Херсонской областях и на востоке страны.

Температурный фон снизится практически по всей местности. Прохладнее всего ночью будет на западе и севере - около +13°C, тогда как в некоторых восточных областях, на юге и в Крыму днем столбики термометров поднимутся до +32°C.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 11 августа

В западных регионах ожидается солнечная погода с временами, без осадков. Ночью температура будет колебаться от +13 до +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

На севере также будет преимущественно солнечно с переменной облачностью, осадков не ожидается, разве что местами возможен кратковременный дождь. Ночные температуры составят +15…+17 градусов, дневные – +23…+25 градусов.

В центральных областях погода будет солнечной с переменной облачностью, без осадков. Температура ночью будет +16…+19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23…+27 градусов.

В южных регионах ожидается солнечная погода с переменной облачностью без осадков, хотя местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от +18 до +20 градусов, днем от +30 до +32 градусов.

На востоке Украины переменная облачность и кратковременные дожди. Температура ночью составит +15…+18 градусов, днем – +25…+27 градусов.

В Крыму прогнозируется солнечная погода с периодической облачностью, без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах +18–20 градусов, днем – +30–32 градуса.

