'НАТО ждет плохое будущее, если Альянс откажется помочь США с Ормузским проливом', - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее НАТО может оказаться под угрозой, если Альянс не поддержит инициативу Вашингтона по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По словам американского президента, негативная или отсутствующая реакция союзников может иметь серьезные последствия для дальнейшего существования и роли Североатлантического союза.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты не были обязаны оказывать помощь европейским партнерам по вопросу поддержки Украины. Он подчеркнул, что страна находится далеко от США, однако Вашингтон все же присоединился к поддержке союзников. Теперь, по его словам, пора проверить, готовы ли партнеры ответить взаимностью.

Кроме того, американский лидер отметил стратегическое значение Ормузского пролива для мировой экономики. Через этот морской путь проходит значительная часть поставок нефти, которой пользуются, в частности, страны Европы и Китай. Именно поэтому, по его мнению, получающие выгоду от этого маршрута государства должны приобщиться к обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Трамп подытожил, что участие в поддержании безопасности пролива является логичным для тех стран, которые пользуются его стратегическим значением для энергетических поставок.

