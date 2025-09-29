Не все гибридные авто одинаково выгодны: топ-3 модели, которые советуют избегать эксперты

Переход на электрические автомобили происходит медленнее, чем прогнозировалось, но интерес к экономичным автомобилям растет, что способствует популярности гибридных моделей. Однако далеко не все из них являются выгодными.

Специалисты из Motor Biscuit назвали три гибридных автомобиля, которые они рекомендуют избегать.

1. BMW X5 Hybrid 2025 года

Цена этого подзаряжаемого гибрида составляет 73 800 долларов. За такую сумму автомобиль должен полностью оправдывать свои характеристики. Однако, по данным EPA, кроссовер потребляет 10,7 л топлива на 100 км пробега. Стоит отметить, что его запас хода только на электрическом приводе достигает 64 км.

2. Ford F-150 Hybrid 2025 года

F-150 стал одним из первых гибридных пикапов на рынке, но этот факт никак положительно не отразился на его эффективности и качестве. По данным EPA, расход топлива в городе составляет 10,7 л/100 км, а на шоссе – 9,8 л/100 км. Однако автомобильные журналисты из Edmunds во время длительных тестов зафиксировали почти стабильный расход на уровне 13,1 л/100 км.

Также гибридная версия PowerBoost имеет низкую оценку надежности. Многие владельцы жаловались на неполадки с аккумулятором, электронными системами и кузовом.

3. Hyundai Tucson Hybrid 2025

Этот кроссовер отличается комфортом, современным дизайном и высокой эффективностью: его расход топлива составляет всего 6,2 л на 100 км. Однако, несмотря на это, он сталкивается с критикой. Водители отмечают проблемы с двигателем и трансмиссией, хотя общий уровень надежности Tucson все еще остается выше среднего.

