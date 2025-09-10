Непогода в Украине: где дожди и резкое понижение температуры будут сопровождаться сильным ветром

Теплая летняя погода с кратковременными дождями местами уступит более прохладной.

Синоптик Наталья Диденко в своем сообщении в Facebook рассказала, какой будет ситуация в Украине внутри недели. Она указала регионы, где ожидается наибольшее понижение температуры, а также области, где сохранится солнечная и сухая погода.

"10 сентября самыми прохладными станут южные области и Закарпатье. Это довольно нетипично, ведь обычно именно там содержится самый теплый воздух. В этот день на Юге и в Закарпатье температура поднимется только до +20…+24 °С. На остальной территории столбики термометров достигнут +23…+28 °С", – уточнила Диденко.

Читайте также: На части территории Украины ожидаются дожди: прогноз погоды на 10 сентября.

Диденко предупредила о регионах, где 10 сентября из-за циклона ожидаются дожди и сильный ветер.

В среду осадки пройдут на юге страны. Причина – небольшой, но активный циклон над Черным морем. Вместе с дождями, там ожидается усиленный восточный ветер. Большая часть Украины останется под влиянием сухой воздушной массы, осадков не предполагается. В Киеве 10 сентября прогнозируется теплая и сухая погода с максимумом +26…+27 °С. Однако ночи уже прохладные, ведь это не июль. Самые низкие температуры ожидаются на юге и в Закарпатье", – отметила синоптика.

Раньше мы рассказывали, когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!