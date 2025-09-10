Негода в Україні: де дощі й різке зниження температури супроводжуватиме сильний вітер

Тепла літня погода з поодинокими короткочасними дощами місцями поступиться прохолоднішій.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму дописі у Facebook розповіла, якою буде ситуація в Україні всередині тижня. Вона вказала регіони, де очікується найбільше зниження температури, а також області, де збережеться сонячна й суха погода.

"10 вересня найпрохолоднішими стануть південні області та Закарпаття. Це доволі нетипово, адже зазвичай саме там утримується найтепліше повітря. Цього дня на Півдні та в Закарпатті температура підніметься лише до +20…+24 °С. На решті території стовпчики термометрів сягнуть +23…+28 °С", – уточнила Діденко.

Діденко попередила про регіони, де 10 вересня через циклон очікуються дощі та сильний вітер.

"У середу опади пройдуть на півдні країни. Причина – невеликий, але активний циклон над Чорним морем. Разом із дощами там очікується посилений східний вітер. Більша частина України залишиться під впливом сухої повітряної маси, опадів не передбачається. У Києві 10 вересня прогнозується тепла і суха погода з максимумом +26…+27 °С. Проте ночі вже прохолодні, адже це не липень. Найнижчі температури очікуються на півдні та в Закарпатті", – зазначила синоптикиня.

