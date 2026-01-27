Никогда не подведет: какой подержанный кроссовер считается лучшим

Автомобили с пробегом стоят заметно дешевле новых, поэтому многие водители сознательно выбирают именно этот вариант. В то же время поиск удачного подержанного авто часто превращается в настоящий вызов – рынок переполнен моделями, и сделать правильный выбор бывает непросто.

Облегчить эту задачу решил известный автоэксперт Люк Чиллингсворт. В материале Daily Express он назвал автомобиль с пробегом, который, по его мнению, предлагает наилучшее соотношение цены и качества.

По словам специалиста, тем, кто ищет надежный и доступный подержанный автомобиль, стоит обратить внимание, прежде всего, на Kia Sportage.

Эксперт признает, что этот кроссовер не может похвастаться азартной управляемостью, как у Mazda MX-5, или роскошным набором опций, присущим Range Rover. Впрочем, как семейный SUV Sportage является одним из самых удачных вариантов на вторичном рынке и отлично подойдет для тех, кто хочет получить максимум за разумные деньги.

Чиллингсворт также подчеркивает, что модель имеет современный и привлекательный дизайн, а качественный интерьер производит впечатление даже по сравнению с более дорогими конкурентами. Автомобиль оснащен рядом современных технологий, полезных как новичкам, так и опытным водителям.

Отдельно эксперт отметил просторный салон и вместительный багажник, делающий Sportage удобным для ежедневных поездок и семейных путешествий. Среди других плюсов – высокие показатели безопасности и относительно невысокие затраты на обслуживание.

В Украине же б/у Kia Sportage третьего поколения можно найти примерно за 590 тысяч гривен, тогда как цены на модели четвертого поколения на вторичном рынке часто превышают 750 тысяч гривен.

