Новые зарплатные стандарты с 1 октября: что обязательно нужно знать украинцам

В Украине с 1 октября 2025 вступают в силу обновленные требования к минимальному размеру средней заработной платы. Изменения будут касаться, прежде всего, работников, занятых в сфере розничной торговли алкоголем и табачными изделиями.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы. Согласно закону №4536 от 16 июля 2025 года, для предпринимателей и компаний, занимающихся розничной торговлей алкоголем, сигаретами, жидкостями для электронных сигарет и горючим, вводятся минимальные стандарты уровня средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.

С октября среднемесячная зарплата (или доход ФЛП без наемных работников) должна составлять:

не менее 1,5 минимальной зарплаты – если точка продаж расположена за пределами областных центров и Киева на расстоянии не менее 50 км и имеет торговую площадь до 500 кв. м;

от 2 минимальных зарплат – для всех других хозяйствующих субъектов, не подпадающих под указанные условия.

В 2025 году минимальная заработная плата составляет 8 тыс. грн.

Что будет в случае нарушения требований

Государственная налоговая служба предупреждает: если предприниматели не соблюдают установленные требования до уровня средней зарплаты или налогооблагаемого дохода, им может грозить аннулирование лицензии.

Новый размер средней зарплаты или дохода необходимо рассчитывать, начиная с момента вступления в силу соответствующего закона.

Контролирующие органы получат право отозвать лицензию, если во время проверки будет установлено, что в течение трех месяцев:

средняя заработная плата не отвечает требованиям ч. 13 ст. 42 закона №3817;

месячный доход физического лица-предпринимателя без наемных работников не дотягивает до уровня, определенного ч. 14 ст. 42 закона №3817.

