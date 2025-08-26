Нужно ли военнообязанному проходить ВЛК, если есть бронь: ответ юриста

Украинцы, уже имеющие действующее бронирование от мобилизации, освобождаются от обязанности проходить военно-врачебную комиссию. В настоящее время ВЛК обычно проходят даже подающие документы на отсрочку или бронирование.

В то же время, существуют исключения: если бронь уже оформлена, необходимость проходить комиссию отпадает. Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко, сообщает "РБК-Украина".

Юрист подчеркнула, что в большинстве случаев ВЛК является составной частью процесса мобилизации или получения отсрочки. В то же время, не направляют на комиссию призывников, которые не проходили срочную службу или не имеют статуса военнообязанных; молодых мужчин, которые к 25 годам завершили базовую военную подготовку; военнообязанных на период рассмотрения заявления об отсрочке и во время его действия; лиц, которым предоставили отсрочку по бронированию предприятия и решению Минэкономики; а также тех, кто снят с учета по возрасту, состоянию здоровья или приговору за тяжкое преступление.

