OCHA Ukraine выплачивает по 1 тыс. долларов: кому предоставят финансовую помощь

Жители трех регионов Украины могут подать заявку на участие в программе грантовой поддержки для развития сельского хозяйства. Инициатива реализуется при финансовой поддержке Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине (OCHA Ukraine).

Согласно сообщению, получить финансовую поддержку для ведения сельского хозяйства могут семьи из северных и южных регионов Украины:

Николаевская область: Баштанский и Николаевский районы;

Сумская область: Ахтырский, Сумский, Конотопский и Шосткинский районы;

Черниговская область: Черниговский район.

Программа рассчитана на граждан из уязвимых категорий. Подать заявку смогут семьи, которые:

являются внутриперемещенными лицами из зон активных боевых действий или оккупированных территорий;

имеют жилье, поврежденное в результате войны;

потеряли кормильца из-за войны.

Размер помощи и порядок подачи заявки

Программа предусматривает денежную поддержку в сумме 1 тыс. долларов США (эквивалент в гривне по официальному курсу), которую можно использовать для нужд сельского хозяйства. Денежные средства разрешается тратить на приобретение семян, удобрений, инструментов, теплиц, скота, птицы и кормов.

Обязательным условием является предоставление подтверждающей документации – чеков, договоров или накладных.

Зарегистрироваться на участие в программе можно через онлайн-форму.

Отбор участников будет производиться с учетом уровня уязвимости каждого домохозяйства.

