Орбан проиграл выборы в Венгрии: поздравил Мадяра с победой

На парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия Тиса, которую возглавляет Петер Мадяр. В то же время правящая сила Фидес во главе с Виктором Орбаном потерпела поражение.

Об этом свидетельствуют как предвыборные социологические опросы, так и предварительные результаты подсчета голосов. Согласно им, Тиса набрала около 57% поддержки избирателей, тогда как Фидес — примерно 37%. Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным избирательной комиссии после обработки почти всех бюллетеней, партия Мадяра получила 138 мест в парламенте, тогда как политическая сила Орбана — всего 55. Такой результат дает оппозиции более двух третей мандатов и фактически полный контроль над законодательной властью.

По партийным спискам "Тиса" также опережает соперников с показателем около 53% голосов против 38% у "Фидеса".

Премьер-министр, возглавлявший страну в течение 16 лет, уже признал поражение, назвав результаты выборов "очевидными и болезненными". Сам Мадяр сообщил, что Орбан лично позвонил ему поздравить с победой.

Одним из ключевых факторов такого результата стала высокая явка избирателей, достигшая примерно 79%.

