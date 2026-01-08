Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз на 9 января

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9 января 2025 года. Специалисты оценивают интенсивность геомагнитных бурь по К-индексу, шкала которого варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем больше влияние солнечной активности на работу техники, систем связи и самочувствия людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения погоды.

В пятницу, 9 января, активность Солнца возрастет, что может повлечь за собой магнитную бурю средней силы с К-индексом 5. Такой уровень считается красным и способен влиять на самочувствие метеочувствительных людей. Об этом сообщает NOAA.

Эксперты отмечают, что прогнозы солнечной активности носят уточняющий характер, ведь данные обновляются каждые три часа. По словам астрофизиков, наивысшую точность имеют прогнозы на ближайшие сутки, тогда как более длинные временные интервалы следует рассматривать как предыдущие ориентиры.

