Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз магнитных бурь на 3 октября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому многие люди в этот период жалуются на головную боль, усталость и раздражительность. Геомагнитная активность измеряется по девятибалльной шкале К-индекса, где показатель от 5 и выше свидетельствует о мощной буре красного уровня.

3 октября активность существенно снизится — ожидается К-индекс на уровне 3,7, что соответствует слабым бурям зеленого уровня. В то же время следует помнить, что данные могут корректироваться, ведь информация обновляется каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли. Небольшие колебания (К-индекс до 4) люди обычно не испытывают, однако при показателях от 5 и выше возможны перебои в работе связи и снижение общего самочувствия. Мощные бури (К-индекс 7–8) даже вызывают появление полярных сияний.

Врачи советуют в такие дни соблюдать распорядок, высыпаться и питаться сбалансированно. Следует избегать жирной и острой пищи, ограничить кофе и алкоголь, больше пить воды и травяные чаи. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и контрастный душ. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется снизить нагрузку и иметь при себе необходимые лекарства.

