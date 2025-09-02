Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 3 сентября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего многие жалуются на головную боль, усталость или повышенную нервозность. Геомагнитная активность определяется по планетарному К-индексу от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и выше, речь идет о сильной буре.

В среду, 3 сентября, активность будет составлять 3,7, то есть до среднего уровня. Следует учитывать, что такие прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому информация может изменяться. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря – это явление, вызванное вспышками на Солнце, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли. Небольшие колебания к К-индексу 4 обычно остаются незаметными, тогда как уровень от 5 и выше может вызвать проблемы со здоровьем и сбоями в работе спутников, мобильной связи и радиочастот. Особенно сильны бури, когда показатель достигает 7 или 8, иногда сопровождаются появлением полярных сияний.

Во время таких дней врачи советуют соблюдать правильный режим сна и питания, отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и тяжелой пищи, пить больше воды, отдавать предпочтение легким физическим нагрузкам и прогулкам на свежем воздухе. В то же время следует избегать стрессов и конфликтов, а людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Полезным может стать контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна, что поможет облегчить симптомы и поддержать организм в периоды повышенной солнечной активности.

