Переговоры Виткоффа и Путина в Кремле: о чем говорили
В Кремле в ночь на 23 января объявили о завершении переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом. При этом никакие подробности или результаты переговоров российская сторона не обнародовала.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Соответствующее сообщение появилось в кремлевском Telegram-канале в 2:04 по киевскому времени. Отмечается, что встреча длилась более трех с половиной часов.
В коротком сообщении Кремля говорится: "Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом завершились".
Кроме того, российские пропагандистские медиа сообщили, что сразу после завершения встречи кортеж американской делегации покинул территорию Кремля и направился в аэропорт "Внуково".
