Почти летние температуры: какие регионы Украины завтра прогреются до +18

В четверг, 2 октября, в Украине ожидаются значительные колебания температур. На востоке страны настоящее "почти лето" – дневная температура будет достигать +14…+18 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. В то же время, на западе, севере и в отдельных центральных областях воздух прогреется только до +6…+10 °C.

В центральном регионе тепло распределится неравномерно: в Винницкой области и Кропивницком ожидается +7…+11 °C, Черкасской – +9…+12 °C, в Полтавской – +10…+15 °C, а в Днепропетровской области термометры покажут +11…+16 °C.

На юге Украины воздух прогреется до +12…+16 °C, так что местами здесь тоже будет достаточно тепло для начала октября.

"Завтра днем дождь ожидается только в северных областях. На остальной территории Украины будет облачно, но без осадков. В Одесской области прогнозируют сухую погоду", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице 2 октября ожидается дождь и холодный день максимум +8 °C. "Одевайтесь почти как зимой и берите с собой зонт", – советует Диденко.

Когда ждать потепления

Первые дни октября в Украине будут прохладными, дождливыми и пасмурными, однако с 3 октября погода станет стабилизироваться. Синоптик Виталий Постригань отмечал, что циклон сместится на Балканы, а в страну придет более теплый воздух.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

