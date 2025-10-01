Майже літні температури: які регіони України завтра прогріються до +18

У четвер, 2 жовтня, в Україні очікуються суттєві коливання температур. На сході країни справжнє "майже літо" – денна температура сягатиме +14…+18 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Водночас на заході, півночі та в окремих центральних областях повітря прогріється лише до +6…+10 °C.

У центральному регіоні тепло розподілиться нерівномірно: у Вінницькій області та Кропивницькому очікується +7…+11 °C, у Черкаській – +9…+12 °C, у Полтавській – +10…+15 °C, а на Дніпропетровщині термометри покажуть +11…+16 °C.

На півдні України повітря прогріється до +12…+16 °C, тож місцями тут теж буде досить тепло для початку жовтня.

"Завтра вдень дощ очікується лише у північних областях. На решті території України буде хмарно, але без серйозних опадів. На Одещині прогнозують суху погоду", – повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві

У столиці 2 жовтня очікується дощ і холодний день – максимум +8 °C. "Одягайтеся майже як взимку та беріть з собою парасольку", – радить Діденко.

Коли очікувати потепління

Перші дні жовтня в Україні будуть прохолодними, дощовими та похмурими, проте з 3 жовтня погода почне стабілізуватися. Синоптик Віталій Постригань зазначав, що циклон зміститься на Балкани, а до країни прийде більш тепле повітря.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

