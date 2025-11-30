Подержанный Toyota Auris: стоит ли тратить деньги

Toyota Auris уже много лет остается одним из самых надежных и ликвидных компактных автомобилей на вторичном рынке Украины. По сути это хэтчбек-версия легендарной Corolla, поэтому вся конструкция, двигатели и подвеска унаследовали тойотовскую "неубиваемость" и дешевизну обслуживания.

Первое поколение (2006–2012) — это классический, простой и очень живущий автомобиль с ржавым кузовом, прочными атмосферными бензиновыми моторами 1.33, 1.4 и 1.6 и самым желанным гибридом 1.8. Об этом писал Moto.

Гибрид первого Auris до сих пор считается одним из самых выгодных вариантов: в городе тратит менее 5 литров, батарея живет 300-400 тысяч километров, а запчасти стоят копейки. Дизели лучше обходить – у них часто "умирает" головка блока и система нейтрализации.

Второе поколение (2012–2019) получило более современный, угловатый дизайн, лучшую шумоизоляцию и опциональный универсал Touring Sports с огромным багажником. Здесь снова лидируют те же атмосферные бензиновые двигатели и гибрид 1.8, который после рестайлинга 2015 стал еще более комфортным. Единственный мотор, которого стоит бояться – турбированный 1.2 (с 2015 года): турбина часто выходит из строя уже после 60–80 тысяч километров и ремонт выходит дорогим.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Сейчас в Украине Auris первого поколения стоит в среднем 6500–9000 долларов, второе – 9500–15 000 долларов в зависимости от года и состояния. Наибольшим спросом пользуются гибриды 2015-2019 годов: за 13-15 тысяч вы получаете современный вид, минимальный расход топлива и машину, которая спокойно проедет еще 300 тысяч километров практически без вложений.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !