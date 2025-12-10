Подлежат ли мобилизация военнообязанные с инвалидностью 3 группы: ответ юриста

В соцсетях распространилась тревожная новость о якобы отмене отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью III группы. Однако это ложная интерпретация — документ не затрагивает общие правила бронирования для гражданских.

Об этом в Facebook рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Волна паники возникла из-за законопроекта №14239, зарегистрированного в Верховной Раде. Некоторые считали, что он лишает инвалидов III группы права на отсрочку. В действительности документ не изменяет ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где четко прописан перечень оснований для отсрочки, включая инвалидность любой группы.

Проект корректирует только ч. 4 ст. 39 того же закона, регулирующего призыв осужденных лиц, уволенных с испытанием, и обвиняемых. "Не все осужденные могут быть призваны - есть исключения. Законопроект уточняет их и позволяет мобилизацию обвиняемых при определенных условиях. В частности, предлагается, чтобы осужденные или обвиняемые с I или II группой инвалидности не мобилизовались, а с III - могли", - объясняет Тарасенко.

То есть изменения касаются только уголовных дел, а не всеобщей мобилизации гражданских. Даже если законопроект принят, лица с инвалидностью III группы сохранят право на отсрочку по действующим нормам.

