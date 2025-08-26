Практически никогда не доставляют проблем: какая марка автомобиля является самой надежной

Британский дилер и ведущий шоу Wheeler Dealers Майк Брюэр поделился своим видением самых надежных автомобилей. По словам эксперта, настоящим лидером в этом вопросе является Kia, ведь машины бренда практически не возвращаются в сервис после продажи.

Большую роль в формировании положительной репутации компании сыграл кроссовер Kia Sportage, ставший хитом на международных рынках. Кроме того, производитель активно развивает электрический сегмент, предлагая модели Niro и EV6, успешно закрепляемые среди конкурентов. Об этом сообщило издание Express.

Брюер подчеркнул, что высокую надежность демонстрируют не только Kia, но и другие азиатские производители – Hyundai, BYD и японские бренды. В то же время, он признает, что и немецкие автомобили остаются сильными игроками в мировой автопромышленности.

"Если мы продаем тридцать Ford Transit в месяц, то хотя бы один из них может вернуться из-за мелкой неисправности. А вот в случае с Kia мы прощаемся с владельцем и больше его не видим", – отметил ведущий.

Также эксперт советует покупателям подержанных авто всегда проверять историю машины через онлайн-сервисы – от техосмотров и пробега до возможных отзывов. Он добавил, что сегодня в целом сложно найти "плохой автомобиль", ведь большинство современных моделей отвечают высоким стандартам качества.

