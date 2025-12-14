При каких условиях военнообязанный может потерять отсрочку

В Украине военнообязанные могут потерять отсрочку от мобилизации мгновенно и без уведомления, если их предприятие или организация потеряет статус критической. Кроме того, правительство сократило сроки для бронирования работников, усилило контроль и расширило круг получателей права на отсрочку.

Народный депутат Ярослав Федиенко объяснил ключевые изменения в правилах бронирования.

Государство признало важность гуманитарной сферы во время войны: теперь право на бронирование работников получили Красный Крест и неправительственные организации, реализующие проекты за иностранное финансирование. Раньше эти структуры вообще не имели такой возможности. Однако бронь действует только на период проекта — как только финансирование закончится, отсрочка автоматически отменяется без уведомлений или дополнительных процедур.

Ранее Минобороны самостоятельно могло увеличивать объем бронирования более 50% для предприятий, но теперь это решение зависит от рекомендаций Межведомственной рабочей группы. В группу вошли заместители министров обороны, экономики, внутренних дел, образования и разведки. Они будут анализировать обоснованность запросов во избежание злоупотреблений. Окончательные решения будут фиксироваться в Едином перечне в "Действии", где будут указывать код ЕГРПОУ, полное название организации, увеличенный лимит бронирования, общее количество военнообязанных и срок действия (обычно до одного года для большинства категорий).

Предприятиям дали жесткие дедлайны: после утверждения нового лимита в "Действии" на бронирование работников - всего 5 дней. Аналогично, если отсрочка закончилась, отмена брони в системе также должна произойти через 5 дней. Это ускорит оборот кадров и предотвратит "вечную" броню.

