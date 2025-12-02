Процесс переговоров по миру проходит 'очень оптимистично' - Левитт

Администрация президента Дональда Трампа выражает уверенность в успешном завершении переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом заявила представитель Белого дома Каролайн Левитт, комментируя прогресс в дипломатических усилиях.

По ее словам, команда США, в которую входят президент Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, специальный посланник Стив Виткофф, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет, активно работает над тем, чтобы конфликт наконец-то завершился. "Администрация чувствует себя очень оптимистично", - отметила Левитт в ответ на вопрос о приближении сторон к соглашению. Об этом пишет " Укринформ ".

Она напомнила о продуктивных обсуждениях с украинской делегацией, которые прошли накануне во Флориде. "Именно вчера мы провели очень хорошие переговоры с украинцами, а теперь, конечно, специальный посланник Виткофф направляется в Россию. Это такая челночная дипломатия, которую ведет наша администрация, общаясь на равных с обеими сторонами", - пояснила спикер.

Что касается конкретики, Левитт воздержалась от деталей, передав это непосредственным переговорщикам: "Я оставлю детали за теми, кто ведет переговоры, но мы чувствуем себя довольно уверенно и надеемся, что эта война наконец-то закончится".

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

