Ракеты атаковали Белгород: в городе перебои со светом, вспыхнули пожары (фото, видео)

В ночь на 7 июля в российском Белгороде и Белгородской области прозвучала серия мощных взрывов. После этого в отдельных районах города исчезли электро- и водоснабжение.

Местные власти заявили о ракетном ударе, повреждении инфраструктуры и пожаре. Об этом сообщают ASTRA, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев, Exilenova+.

По словам Шуваева, в результате атаки был поврежден один из объектов в Белгороде, а также энергетическая инфраструктура. Он также сообщил об одном погибшем и трех пострадавших.

"В Белгороде на одном из объектов возник пожар, который ликвидируют спасатели. Также снова получила повреждения энергетическая инфраструктура, из-за чего в отдельных районах города и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением", — заявил Шуваев.

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По информации мониторинговых ресурсов, одним из ударивших объектов могло стать Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ), где после взрывов возник пожар.

Белгородское ЛПУМГ является филиалом компании "Газпром трансгаз Москва", входящей в структуру ПАО "Газпром". Предприятие обеспечивает эксплуатацию магистральных газопроводов в Белгородской области и отвечает за снабжение природным газом потребителям региона.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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