Российская армия атаковала дронами Харьковщину: погиб спасатель ГСЧС, еще пятеро ранены (фото)

В результате повторного российского обстрела на Харьковщине в ночь на 23 октября погиб спасатель ГСЧС, еще пятеро его коллег получили ранения. Как отмечается, во время ликвидации пожара, возникшего после удара вражеского дрона по селу Зеленый Гай Великобурлукской общины Купянского района, оккупанты совершили повторную атаку по месту, где работали спасатели.

В результате погиб командир отделения, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков, 1975 года рождения. У него осталась дочь. Об этом сообщила ГСЧС в Telegram.

В ГСЧС отметили, что Юрий Чистиков был примером самоотверженности и профессионализма — человеком, для которого помощь другим всегда стояла выше собственной безопасности. Его имя, подчеркнули коллеги, навсегда останется символом мужества, чести и преданности спасательной службе.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

