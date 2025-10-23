Російська армія атакувала дронами Харківщину: загинув рятувальник ДСНС, ще пʼятеро поранені (фото)

Унаслідок повторного російського обстрілу на Харківщині в ніч проти 23 жовтня загинув рятувальник ДСНС, ще п’ятеро його колег зазнали поранень. Як зазначається, під час ліквідації пожежі, що виникла після удару ворожого дрона по селу Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, окупанти здійснили повторну атаку по місцю, де працювали рятувальники.

У результаті загинув командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков, 1975 року народження. У нього залишилася донька. Про це повідомила ДСНС в Telegram.

У ДСНС наголосили, що Юрій Чистіков був прикладом самовідданості й професіоналізму — людиною, для якої допомога іншим завжди стояла вище за власну безпеку. Його ім’я, підкреслили колеги, назавжди залишиться символом мужності, честі та відданості рятувальній службі.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

