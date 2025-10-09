Российская армия атаковала Сумщину: есть погибшие и раненые, повреждена гражданская инфраструктура (фото)

В результате массированных российских обстрелов Сумщины погибли три человека, еще двое получили ранения. Вражеские атаки также повлекли за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, российские войска нанесли десятки ударов по населенным пунктам области, используя ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. Часть дронов силам обороны удалось сбить, однако враг продолжает активно применять их снова.

Под обстрелы попали Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская общины.

Среди мирного населения есть погибшие: 40-летний мужчина в Николаевской общине, 65-летний - в Великописаревской, и 66-летний - в Белопольской. Ранения получили 47-летний житель Степановской общины и 52-летний житель Сумской.

Кроме человеческих потерь, зафиксированы повреждения и уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах области.

