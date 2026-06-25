Российская армия атаковала Сумы и Запорожье: бушевали пожары на АЗС (фото)

Утром 25 июня российские оккупационные силы атаковали автозаправочные станции в Запорожье и Сумах. В результате ударов пострадали четверо мирных жителей, на объектах возникли пожары.

По информации исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря, около 06:00 беспилотник типа "Молния" попал в одну из АЗС в Заречном районе города. После удара на территории заправки вспыхнул пожар.

Впоследствии глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате атаки травм получили четверо гражданских. В больницу доставили двух работников АЗС, получивших легкие повреждения. Также пострадали супруги, находившиеся неподалеку от места взрыва. Медицинскую помощь им предоставили на месте без госпитализации.

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Глава области подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют топливную инфраструктуру региона, пытаясь усложнить логистику и поставки горючего. По его словам, только в течение июня в Сумской области было зафиксировано 13 ударов по автозаправочным станциям.

Тем временем в Запорожье также потерпела удар одна из АЗС. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что дым, который утром видели жители города, стал следствием атаки российской по объекту топливной инфраструктуры. Позже он обнародовал фотографии с места происшествия, на которых видны последствия вражеского удара.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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