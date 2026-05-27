Самая большая вспышка болезни за десятилетия: в Австралии подтвердили первую смерть от дифтерии

В Австралии зафиксировали первую смерть от дифтерии на фоне самой большой вспышки болезни за последние более двух десятилетий. Причины резкого роста количества случаев заражения остаются неизвестными.

Об этом сообщает BBC. 26 мая министр здравоохранения Северной территории Австралии Стив Эрингтон сообщил, что результаты вскрытия, проведенного зарубежной лабораторией, подтвердили смерть пациента именно от дифтерии.

Мужчина скончался еще в апреле. До этого последний летальный случай от этой инфекции в Австралии был фиксирован в 2018 году.

По словам Эрингтона, власти серьезно отнеслись к ситуации и работают над тем, чтобы установить причины вспышки и сдержать дальнейшее распространение заболевания.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на родственников одного из пациентов сообщал еще о одной смерти от дифтерии в Центральной Австралии. Однако местные власти впоследствии опровергли эту информацию, заявив, что смерть мужчины не была связана с заболеванием.

В настоящее время источник вспышки не установлен. В то же время власти призывают граждан проверить и при необходимости восстановить прививки против дифтерии. Одной из возможных причин распространения инфекции называют понижение уровня вакцинации среди населения.

Федеральный министр здравоохранения Австралии Марк Батлер подчеркнул, что столь масштабная волна заболеваемости является тревожным сигналом для страны, ведь большинство развитых государств давно взяли дифтерию под контроль благодаря вакцинации.

По данным Австралийского центра контроля и профилактики заболеваний, в стране уже зарегистрировано по меньшей мере 242 случая дифтерии. Больше всего больных обнаружили на Северной территории, откуда инфекция, вероятно, начала распространяться по другим регионам.

В Украине ситуация остается контролируемой. По информации Центра общественного здоровья, в течение 2010-2018 годов в стране фиксировали лишь единичные случаи дифтерии. Всего за этот период заболевание подтвердили у 56 человек, среди которых 12 детей. Летальных исходов не было.

В 2022 году в Украине зафиксировали два случая дифтерии, а в 2023 году и за первое полугодие 2024 по одному случаю.

В то же время специалисты отмечают: риск новой вспышки сохраняется из-за недостаточного уровня вакцинации. По состоянию на ноябрь 2021 прививки от дифтерии имели только 37,9% взрослых украинцев. Среди детей показатели были более высокими, однако эксперты ЦОС предупреждали, что этого все равно недостаточно для коллективного иммунитета.

Последняя большая эпидемия дифтерии в Украине длилась с 1991 по 1998 год. Тогда заболели около 20 тысяч человек, а 696 пациентов скончались. Основной причиной вспышки называли низкий охват вакцинацией.

Дифтерия является острым инфекционным заболеванием, которое часто передается воздушно-капельным путем. Также заражение возможно из-за бытовых предметов, воды или продуктов питания.

Болезнь может проявляться в двух формах – респираторной и кожной. Наиболее опасна респираторная форма, которая сопровождается болью в горле, повышением температуры, затрудненным дыханием и глотением.

Опасность дифтерии состоит в токсине, который попадает в кровь и может поражать сердце, нервную систему, почки и другие органы. Среди тяжелых осложнений - миокардит, поражение нервной системы, пневмония, дыхательная недостаточность и инфекционно-токсический шок.

Лечение проводится только в стационаре. Пациентам вводят специальную антитоксическую сыворотку, нейтрализующую действие токсина. Медики отмечают, что наиболее эффективным способом защиты от дифтерии остается вакцинация детей и регулярная ревакцинация взрослых.

