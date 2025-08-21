Сколько топлива расходуют популярные в Украине кроссоверы: рейтинг по экономичности

Большинство украинцев мечтают о собственном автомобиле – удобном, практичном, а зачастую и универсальном, таком как кроссовер. Но когда дело доходит до выбора, возникает логичный вопрос: какие модели этого сегмента пользуются наибольшим спросом в нашей стране? И что еще важнее – сколько топлива они потребляют на самом деле, а не по рекламным цифрам.

Эту тему раскрыл автор YouTube-канала "Идеальное авто". В частности, он представил подборку из десяти самых востребованных кроссоверов на украинском рынке, дополнив ее данными о расходе топлива каждой модели на 100 км пробега. Вот какой рейтинг получился:

Cupra Formentor – 6,4 л/100 км; Nissan Qashqai – 6,6 л/100 км; MG ZS – 6,6 л/100 км; Hyundai Kona – 7.0 л/100 км; Honda ZR-V – 7,3 л/100 км; Peugeot 3008 – 7,4 л/100 км; Mazda CX-5 – 8,9 л/100 км; Skoda Karog – 9,1 л/100 км; Ford Kuga – 10,2 л/100 км; Opel Grandland – 10,2 л/100 км.

Сколько топлива расходуют популярные в Украине кроссоверы: рейтинг по экономичности. Источник: Cкриншот с видео Сколько топлива расходуют популярные в Украине кроссоверы: рейтинг по экономичности. Источник: Cкриншот с видео

