Скільки пального витрачають популярні в Україні кросовери: рейтинг за економністю
Більшість українців мріють про власне авто – зручне, практичне, а часто й універсальне, як-от кросовер. Та коли справа доходить до вибору, виникає логічне запитання: які моделі цього сегмента мають найбільший попит у нашій країні? І ще важливіше – скільки пального вони споживають насправді, а не за рекламними цифрами.
Цю тему розкрив автор YouTube-каналу "Ідеальне авто". Зокрема, він представив добірку з десяти найзатребуваніших кросоверів на українському ринку, доповнивши її даними про споживання пального кожної моделі на 100 км пробігу. Ось який рейтинг вийшов:
- Cupra Formentor – 6,4 л/100 км;
- Nissan Qashqai – 6,6 л/100 км;
- MG ZS – 6,6 л/100 км;
- Hyundai Kona – 7.0 л/100 км;
- Honda ZR-V – 7,3 л/100 км;
- Peugeot 3008 – 7,4 л/100 км;
- Mazda CX-5 – 8,9 л/100 км;
- Skoda Karog – 9,1 л/100 км;
- Ford Kuga – 10,2 л/100 км;
- Opel Grandland – 10,2 л/100 км.
