Сколько времени ТЦК имеет право содержать военнообязанных: объяснение юриста

В Украине сроки административного задержания за нарушение правил мобилизации четко регламентированы законом и не могут превышать установленные пределы.

Как отмечают на портале " Юристы.UA ", согласно статье 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, максимальная продолжительность такого задержания составляет до трех часов. Только в исключительных ситуациях, например в случае нарушений пограничного режима, этот срок может быть продлен, но не более чем до 72 часов.

В контексте работы территориальных центров комплектования (ТЦК) содержание человека в течение нескольких суток возможно исключительно по решению суда или при участии правоохранительных органов.

Юристы отмечают: если после составления административного протокола лицо удерживают в ТЦК более трех часов, это может расцениваться как незаконное ограничение свободы. В случаях, когда человека не отпускают принудительно, он имеет право обратиться с жалобой в правоохранительные органы, в частности в прокуратуру, ДБР или полицию, с заявлением о возможном незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!