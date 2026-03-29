Скільки часу ТЦК має право утримувати військовозобовʼязаних: пояснення юриста 

В Україні терміни адміністративного затримання за порушення правил мобілізації чітко регламентовані законом і не можуть перевищувати встановлені межі.

Як зазначають на порталі "Юристи.UA", відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, максимальна тривалість такого затримання становить до трьох годин. Лише у виняткових ситуаціях — наприклад, у разі порушень прикордонного режиму — цей строк може бути продовжений, але не більше ніж до 72 годин.

У контексті роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК), утримання людини протягом кількох діб можливе виключно за рішенням суду або за участі правоохоронних органів.

Юристи наголошують: якщо після складання адміністративного протоколу особу утримують у ТЦК понад три години, це може розцінюватися як незаконне обмеження свободи. У випадках, коли людину не відпускають примусово, вона має право звернутися зі скаргою до правоохоронних органів, зокрема до прокуратури, ДБР чи поліції, із заявою про можливе незаконне позбавлення волі та перевищення службових повноважень.

